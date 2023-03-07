Укрепления в западной части Кронштадта признали региональным памятником

Комплекс фортификационных сооружений на Цитадельском шоссе в Кронштадте, известных под собирательным названием "Люнет Литке", включили в единый государственный реестр региональных памятников КГИОП. В ансамбль из укреплений входят шесть объектов: три вала, два пороховых погреба и траверс, сообщается на сайте комитета.

Западную часть острова Котлин начали укреплять 200 лет назад. В 1860-х годах батарею переделали в люнет (долговременное фортификационное сооружение с фронтальными и боковыми валами, открытое с тыловой части). Историки считают, что он внес большой вклад в развитие отечественного артиллерийского дела.

В советское время на территории люнета Литке расположилась военная часть. Деревянные постройки были утрачены, а пороховые погреба использовались в качестве складов.

фото: kgiop.gov.spb.ru