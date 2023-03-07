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Новости 18:17

Из украинского плена вернули еще 90 россиян

фото ЗакС политика Из украинского плена вернули еще 90 россиян

Министерство обороны доложило о вызволении из украинского плена 90 российских военнослужащих и возвращении их на родину. Утверждается, что всем им грозила смертельная опасность.

В ближайшее время бойцов транспортируют в Москву, где им окажут лечение и реабилитацию в ведомственных медучреждениях.

Возращению военных предшествовал "переговорный процесс".

С начала года Минобороны сообщало как минимум о двух крупных обменах военнопленными. Первый случился в конце новогодних каникул, когда домой вернулось 50 россиян. Второй имел место в середине февраля, когда российская сторона добилась освобождения 101 человека.


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