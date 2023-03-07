Депутат Рябоконь попросил отменить торги по продаже сквера в Адмиралтейском районе

Планирующаяся петербургскими чиновниками продажа земли под сквером на набережной Бумажного канала взволновала депутата ЗакСа Андрея Рябоконя, который поспешил обратиться к вице-губернатору Валерию Пикалеву. Он просит отменить торги, назначенные Фондом имущества на ближайший понедельник.

Единоросс встал на сторону протестующих местных жителей, добивающихся сохранения зеленой зоны площадью чуть более 1 тысячи кв. метров. Скан депутатского письма опубликовало градозащитное движение SOS СПб СНОС.

В документе Рябоконь указывает на то, что около десяти лет назад граждане собственными силами облагородили пустырь возле дома №12 и имеют право на пользование зеленой зоной. Вместо этого КИО с осени добивается приватизации земли, после которой весьма вероятно строительство жилья, поскольку назначение участка — "для многоквартирной застройки".

Стартовая цена объекта составила 41,6 млн рублей. Парламентарий просит не допустить продажи участка и сохранить на нем четырнадцать взрослых деревьев, выращенных местными жителями.