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Новости 11:16

В Карелии по обвинению в диверсии на железной дороге задержали 19-летнего активиста

фото ЗакС политика В Карелии по обвинению в диверсии на железной дороге задержали 19-летнего активиста

Сотрудники ФСБ минувшей ночью задержали 19-летнего члена движения "Гражданский альянс России" Никиту Клюню, о чем сообщила его организация. Инцидент случился в карельском городе Сортавала. О нем соратникам Клюни стало известно после ночного звонка от силовика. 

Молодой человек стал фигурантом дела об участии в террористическом сообществе (предположительно, речь идет о ст. 205.4 УК). Ему инкриминируют некую диверсию на железной дороге.

"Когда он только присоединялся к нашей команде, сразу выразил желание принять участие в выборах главы своего сельского поселения. При всех характеристиках представить его неким "диверсантом"… Для этого нужно быть человеком, попросту лишенным способности мыслить логически и адекватно", - говорится о задержанном на сайте "Гражданского альянса России".

До суда Клюню поместили в петрозаводский изолятор временного содержания. Представляемое им движение позиционируется как сообщество молодежи, неравнодушной к происходящему в стране.

Отметим, что в Уголовном кодексе наказание за диверсии появилось в конце декабря. По новой статье 281.3 УК можно пожизненно лишиться свободы.


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