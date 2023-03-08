Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нападений мигрантов на петербургских подростков

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отдал распоряжение своим подчиненным в Петербурге завести уголовное дело в связи с участившимися нападениями гостей города на местных подростков.

Как сообщает информационный центр СК, глава ведомства руководствуется сведениями из соцсетей, где говорится об определенной группе мигрантов из некоей африканской страны. Криминальное сообщество, как стало известно Бастрыкину, регулярно грабит и избивает юных петербуржцев в Выборгском районе, причем некоторым пострадавшим от злоумышленников досталось уже не один раз.

До последнего поручения Бастрыкина силовики в регионе проводили доследственную процессуальную проверку по факту указанной серии происшествий.

Накануне Выборгский районный суд Петербурга на два месяца арестовал двоих молодых людей, напавших на старшеклассника с электрошокером и ракетницей. Об их взаимосвязи с африканскими странами ничего не известно.