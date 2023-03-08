Экс-глава комитета финансов Выборгского района Ленобласти получил второй срок

Отбывающего восьмилетний срок бывшего главу комитета финансов МО "Выборгский район" Ленобласти Александра Болучевского приговорили к еще одному реальному сроку по коррупционному делу.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, бывший чиновник получил 12,5 лет колонии строгого режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, фигурант с 2014 по 2018 с использованием сфальсифицированных документов о приемке работ оплатил из бюджетных средств де-факто невыполненный капремонт домов в Выборге. Деньги в размере 191 млн рублей достались ему самому, поскольку перечислялись на счета подконтрольных фирм.

Первое дело Болучевского было связано с хищением из районного бюджета более 750 млн рублей. В нем также фигурировал бывший глава района Геннадий Орлов.