ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:15

Экс-глава комитета финансов Выборгского района Ленобласти получил второй срок

фото ЗакС политика Экс-глава комитета финансов Выборгского района Ленобласти получил второй срок

Отбывающего восьмилетний срок бывшего главу комитета финансов МО "Выборгский район" Ленобласти Александра Болучевского приговорили к еще одному реальному сроку по коррупционному делу.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, бывший чиновник получил 12,5 лет колонии строгого режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, фигурант с 2014 по 2018 с использованием сфальсифицированных документов о приемке работ оплатил из бюджетных средств де-факто невыполненный капремонт домов в Выборге. Деньги в размере 191 млн рублей достались ему самому, поскольку перечислялись на счета подконтрольных фирм. 

Первое дело Болучевского было связано с хищением из районного бюджета более 750 млн рублей. В нем также фигурировал бывший глава района Геннадий Орлов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама