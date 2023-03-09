Либерал-демократ внес в Госдуму законопроект о запрете травли учителей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете травли педагогов, сообщило 9 марта РИА "Новости". По мнению автора документа, сейчас растет опасность посягательства на честь и достоинство учителей.

Как следует из текста пояснительной записки, проект предполагает дополнить федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" принципом "о защите чести и достоинства педагогического работника".

"Средствами массовой информации приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогических работников и попыток осуждения их действий со стороны представителей общества даже в тех случаях, если эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью", — приводит информагентство цитату из предложенного Чернышовым проекта.

Депутат считает, что в условиях возрастающей доступности образования, а также все более доступного применения дистанционного обучения увеличивается риск посягательства на честь и достоинство педагогических работников.

В январе Чернышов обращался к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой содействовать созданию Дня развития России. По мысли парламентария, подходящей датой могло бы оказаться 12 января — день, когда с разницей в несколько лет родились конструктор Сергей Королев и академик Игорь Курчатов.