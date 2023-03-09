В Ленобласти прошли аттестацию первые пять экскурсоводов

Первая пятерка работающих в Ленинградской области экскурсоводов прошла аттестацию в соответствии с законодательством, сообщила 9 марта пресс-служба региональной администрации. Гиды получили новые документы установленного образца.

Начиная с 1 июля 2023 года экскурсоводы не смогут работать без аттестата, уточнили в администрации Ленобласти и сослались на положения федерального законодательства. Аттестованные гиды будут работать на маршрутах в старых городах региона, в том числе в Выборге, Гатчине, Старой Ладоге и Тихвине.

"Благодаря принятому закону, у нас появилась возможность влиять на то, что мы рассказываем людям. Особенно это касается молодежи", - заявил вице-губернатор региона Владимир Цой. Он также сослался на президента и высказался о важности того, "чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в ее развитие".

Ранее петербургские экскурсоводы передали в Заксобрание письмо с призывом голосовать против новой редакции городского закона о зонах охраны.

Фото: lenobl.ru