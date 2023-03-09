Взрыв газа в Чите частично обрушил многоэтажку

Сотрудники Следственного комитета в Читинской области возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Чите, который нанес ущерб шести квартирам. В результате происшествия обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами. Пострадали, по данным регионального главка МЧС, шестеро человек, включая двоих детей. Последствия аварии, как сообщает "Интерфакс", ликвидируют 182 человека и 36 машин.

Дело расследуется по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества (ч. 2 ст. 238 УК) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК).

В конце прошлого года серия взрывов бытового газа по стране побудила Совфед разработать поправки в законодательство, вводящие ответственность за нарушения при проверках газового оборудования.