В Совфеде готовят поправки о наказаниях за нарушения при проверках газа

Сенатор Андрей Шевченко рассказал о работе своих коллег над поправками в КоАП, касающимися проверок газового оборудования в жилом фонде. Ожидается, что на законодательном уровне будет введена юридическая ответственность за нарушения, допущенные при проверках.

"Весь необходимый пакет законопроектов подготовлен в Совете Федерации, его необходимо принимать. Думаю, что сейчас эта работа будет активизирована — к сожалению, когда подобные инциденты (со взрывом газа — прим. ЗАКС.Ру) происходят, законодательный процесс активизируется", - приводит его слова РИА "Новости".

В ноябре депутат петербургского парламента Дмитрий Павлов выступил за создание алгоритма действий при обнаружении запаха газа. Ему также показалось целесообразным ввести ответственность за игнорирование подобных сообщений. Активность Павлова была вызвана взрывом в многоэтажке на Сахалине.

Накануне взрыв газа в многоквартирном доме в Нижневартовске привел к человеческим жертвам.