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В РПЦ усомнились в возможности заменить священника искусственным интеллектом

фото ЗакС политика В РПЦ усомнились в возможности заменить священника искусственным интеллектом

Русская православная церковь выступает против замены общения верующих со священником на использование технологий искусственного интеллекта, сообщило 9 марта ТАСС со ссылкой на замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Представитель РПЦ охарактеризовал искусственный интеллект как технологию, социальные последствия развития которой "не в полной мере изучены". В частности, он упомянул неких "фантазеров", которые якобы рассуждают о возможности заменить для паствы священника искусственным разумом.

"Некоторые имеют в виду и это – что нам не нужно человеческое общение, вот есть какой-то чат, который очень активно везде присутствует, и им можно заменить проповеди, ответы на пастырские вопросы и так далее. С этим, конечно, мы не можем согласиться", - заявил Кипшидзе. Он также отметил важность для христианства личного, "не обремененного никакими технологиями" общения людей и выдвинул тезис о его незаменимости.

В конце февраля Кипшидзе жаловался на нехватку военных священников в зоне СВО.


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