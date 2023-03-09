РБК: В Карелии по делу о госизмене задержали 18-летнего студента

Карельские правоохранители задержали 18-летнего студента Андрея Васюренко, которого подозревают в "приготовлении к подстрекательству к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника" (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ст. 275 УК). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в силовых структурах.

По версии следствия, свой замысел, за который его преследуют, Васюренко осуществить не сумел. О молодом человеке силовикам известна его приверженность националистическим взглядам. Более того, его считают сторонником идеи независимой Карелии. Нынешние действия РФ на украинской территории студент не поддерживает.

Накануне в Карелии сотрудники ФСБ задержали 19-летнего активиста, которого преследуют за участие в террористическом сообществе и якобы совершенную им диверсию на железной дороге.