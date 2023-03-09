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Муниципал 18:09

СК завел уголовное дело из-за плохого благоустройства в МО "Звездное"

фото ЗакС политика СК завел уголовное дело из-за плохого благоустройства в МО "Звездное"

Следственный отдел по Московскому району Следкому возбудил уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК. 

Поводом стал контракт на благоустройство на сумму более 20 млн рублей, который местная администрация МО "Звездное" заключила 26 декабря 2020 года. Судя по сайту госзакупок, исполнителем стала компания "Инспектстройсервис". Она, согласно контракту, должна была заняться благоустройством территории муниципалитета,  в том числе ее очисткой от снега в 2021 году.

"Работы исполнялись  ненадлежащим образом, а коммерческой  структуре   неправомерно было перечислено более  20 млн рублей. Таким образом, был причинен ущерб бюджету города Санкт-Петербурга на указанную сумму", - заявили в СК.

Следователи пытаются установить все обстоятельства происшедшего и определить обвиняемых. 

Отметим, что "Инспектстройсервис" в конце 2020 года выиграл контракты в трех муниципалитетах Петербурга. Помимо "Звездного", это соседнее "Гагаринское" и "Купчино".


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