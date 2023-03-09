Петербургской школе присвоят имя погибшего на спецоперации офицера

Топонимическая комиссия Петербурга провела 9 марта очередное свое заседание, информирует аппарат вице-губернатора Бориса Пиотровского. Итогом встречи стали решения о присвоении новых названий объектам на карте города.

Так, лицей № 369 в Красносельском районе получит имя Героя России капитана Александра Жихарева. Выпускник этой школы, он погиб в 2022 году в ходе спецоперации на Украине.

"Александр Жихарев погиб год назад в зоне СВО. Оказавшись в условиях тяжёлого боя, Жихарев скомандовал своим подопечным отходить, а сам остался прикрывать отряд", — рассказали в Смольном. В минувшем декабре на стене учебного заведения появилась памятная доска с именем офицера.

Также в честь 220-летия со дня основания первой в России профессиональной пожарной команды комиссия постановила присвоить безымянному бульвару на Прибрежной улице в Рыбацком название Брандмейстерского. Зеленая зона на углу улиц Верности и Гражданского проспекта станет садом Верности, в Колпино на Тверской улице появится сквер Защитников Отечества. В Красносельском районе в память об исчезнувшей деревне Ивановке появятся Верхне-Ивановский и Нижне-Ивановский скверы.

Кроме того, на улице Ивана Черных появится сквер Сергия Радонежского, а в Калининском районе — Старо-Токсовский тупик.

Фото: gov.spb.ru