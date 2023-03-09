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Новости 19:41

Минэкономразвития призвало россиян избегать поездок в Грузию

фото ЗакС политика Минэкономразвития призвало россиян избегать поездок в Грузию

Начавшиеся на неделе уличные волнения в Грузии побудили российское Минэкономразвития выступить с заявлением. Ведомство рекомендует россиянам воздержаться от посещения закавказской страны. Срок воздержания не уточняется.

По мнению чиновников, особую опасность представляют сегодня Тбилиси и Батуми. В министерстве считают, что соотечественникам не стоит оказываться в "людных местах". В случае, если находящимся в Грузии россиянам понадобится помощь, советуют обращаться в швейцарское посольство.

Напомним, что митинги в Тбилиси начались на фоне принятия скандального законопроекта об иноагентах. Утром 9 марта инициаторы его внесения в парламент заявили об отзыве инициативы. Накануне президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на резонансный законопроект.


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