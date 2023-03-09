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Новости 9 марта, 20:17

Перед судом предстанет мурманчанин, обвиняемый в призывах к нападениям на военкоматы

фото ЗакС политика Перед судом предстанет мурманчанин, обвиняемый в призывах к нападениям на военкоматы

В Ленинский районный суд Мурманска поступили материалы уголовного дела, возбужденного против 33-летнего местного жителя, которого обвиняют в призывах нападать на военкоматы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области, мужчине инкриминируют "публичные призывы к воспрепятствованию исполнения органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности РФ" (п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК).

Согласно материалам дела, фигурант в одном из сообществ в социальных сетях в сентябре прошлого года призывал атаковать и разрушать здания военных комиссариатов. Более того, силовики считают, что призывы обвиняемого распространялись и на сотрудников этих учреждений.

Отметим, что статья 280.4 УК появилась в отечественном законодательстве минувшим летом, уже после начала военной спецоперации на Украине.


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