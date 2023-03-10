По делу о некачественном благоустройстве в МО "Звездное" задержали предпринимателя

Петербургское управление Следственного комитета утром 10 марта объявило о первом подозреваемом в рамках возбужденного накануне дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в МО "Звездное".

"Задержан 45-летний генеральный директор одной из коммерческих структур, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", - заявили в СК.

Поводом для уголовного дела стали выполненные ненадлежащим образом работы по благоустройству, в том числе по очистке территорий МО "Звездное" от снега в 2021 году. Контракт на выполнение работ на сумму более 20 млн рублей, согласно информации СК, муниципалитет заключил 26 декабря 2020 года. Исполнителем выступила компания "Инспектстройсервис", следует из базы госзакупок.

Работы выполнили некачественно, хотя муниципальная администрация перечислила полную сумму контракта.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.