Парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта об иноагентах

Парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта об иностранных агентах, передаёт "Коммерсант". Отмене предшествовали массовые протесты в Тбилиси.

Один депутат проголосовал за инициативу, 35 — против, оставшиеся парламентарии воздержались.

Напомним, что митинги в Тбилиси начались на фоне принятия законопроекта об иноагентах. Утром 9 марта инициаторы его внесения в парламент заявили об отзыве инициативы. Кроме того, президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на резонансный законопроект.

На фоне протестов Минэкономразвития призвало россиян избегать поездок в Грузию.