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Новости 11:26

Парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта об иноагентах

фото ЗакС политика Парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта об иноагентах

Парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта об иностранных агентах, передаёт "Коммерсант". Отмене предшествовали массовые протесты в Тбилиси.

Один депутат проголосовал за инициативу, 35 — против, оставшиеся парламентарии воздержались.

Напомним, что митинги в Тбилиси начались на фоне принятия законопроекта об иноагентах. Утром 9 марта инициаторы его внесения в парламент заявили об отзыве инициативы. Кроме того, президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на резонансный законопроект.

На фоне протестов Минэкономразвития призвало россиян избегать поездок в Грузию.


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