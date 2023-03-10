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Новости 11:58

Правительство направит полмиллиарда рублей на удешевление пакетных туров по России

фото ЗакС политика Правительство направит полмиллиарда рублей на удешевление пакетных туров по России

В 2023-2024 годах правительство потратит 500 миллионов рублей на снижение стоимости пакетных туров по России, известила пресс-служба кабинета министров 10 марта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Распоряжение касается программы поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки по России. Предполагается, что они получат по 250 миллионов рублей в текущем и следующем годах.

Подобная программа реализуется правительством в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", рассчитанного до следующего года. В прошлом году в ней участвовали 70 регионов.

Ранее стало известно о намерении Росмолодежи обеспечить путевками два миллиона человек в 2023 году в рамках программы "Больше, чем путешествие". Сейчас по этой программе распределяется 70 тысяч путевок в год.


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