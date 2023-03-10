Гознак заявил, что пока рано говорить о полноценном возобновлении выпуска биометрических загранпаспортов

Заявления о полноценном возобновлении производства заграничных паспортов с 10-летним сроком службы в настоящее время представляются преждевременными, заявил 10 марта Гознак. Как уточнили в акционерном обществе, пока оно занимается выпуском документов по сделанным ранее заявкам.

"В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно", — говорится в заявлении.

О возобновлении приема заявок на выдачу биометрических загранпаспортов отдельно сообщит МВД России, уточнили в Гознаке.

Ранее сообщалось о приостановке выдачи биометрических заграничных паспортов из-за нехватки микрочипов, которые встраиваются в документы нового образца. В Петербурге выдачу таких загранпаспортов возобновили на этой неделе.

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