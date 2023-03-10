Суд наказал петербурженку исправительными работами за убийство при самообороне

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор Лидии Нефедовой по делу об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой самообороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Отмахивавшаяся ножом от знакомого мужчины петербурженка получила в качестве наказания исправительные работы, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент с участием Нефедовой произошел осенью 2021 года в одной из квартир дома № 64 по проспекту Королева. Как установил суд, 3 сентября петербурженка приехала на свидание к мужчине, с которым познакомилась через интернет. По словам подсудимой, изначально вечер складывался удачно, однако позже хозяин квартиры вдруг разъярился и принялся ее избивать, нанося удары кулаком в лицо и ногами по телу, чем причинил средней тяжести вред здоровью.

Нефедова рассказала, что попыталась достать телефон из сумочки, но агрессор выкинул его в окно. Попытка применить перцовый баллончик закончилась тем, что оба стали задыхаться от газа. Выскочить наружу горожанка не смогла, поскольку дверь была закрыта, а хозяин квартиры настиг ее и продолжил избивать. "Поняв, что теряет сознание, она увидела нож на магните кухонного фартука и поняла, что иных предметов для обороны нет. Она боялась умереть, схватила нож, и дальше ничего не помнит", — передает рассказ петербурженки судебная пресс-служба. Дальше, по словам Нефедовой, она спряталась в санузле, забаррикадировавшись стиральной машинкой. Оттуда она услышала, как хозяин квартиры кому-то говорил по телефону, что его "подрезали". Позже из помещения ее вывели приехавшие на место сотрудники полиции.

Всего на теле мужчины насчитали следы от 17 ударов "неустановленным травмирующим предметом (предметами), обладающим колюще-режущими и режущими свойствами", сообщили в суде. В результате гражданин получил тяжкий вред здоровью и скончался 5 сентября в Елизаветинской больнице.

Суд признал Нефедову виновной и назначил ей исправительные работы сроком полтора года с удержанием 10 % из зарплаты в доход государства.