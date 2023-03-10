НАК сообщил о предотвращении 64 терактов в прошлом году

В 2022 году в России было предотвращено более 60 террористических актов, отчитался 10 марта Национальный антитеррористический комитет. Как уточнили в координационном органе, за год в стране "значительно увеличилось количество террористических проявлений", в первую очередь в приграничных регионах на территории Южного и Центрального федеральных округов.

Подобная активизация связана с деятельностью украинских спецслужб, объявили в НАК.

В целом, по подсчетам комитета, силовики предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности на стадии приготовления. "Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций", — добавили в НАК.

Ранее появилась информация об инициативе депутатов Александра Хинштейна и Василия Пискарева с предложением ужесточить ответственность за несоблюдение требований к антитеррористической защищенности.