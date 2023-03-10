Вице-спикер Госдумы призвал к обсуждению вопроса об отмене ЕГЭ

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой 10 марта высказался в пользу "всестороннего обсуждения" темы отмены Единого госэкзамена в России. Депутат выразил мысль, что "чем раньше оно начнется, тем лучше".

По мнению Толстого, система ЕГЭ показала на практике, что имеет больше недостатков, чем достоинств. "Попытка отрицать, что это часть так называемых реформ образования, принесших Болонскую систему несбывшихся надежд в Россию, — не более чем попытка чиновников ничего не менять", — продолжил он и в заключение пришел к идее о необходимости "менять эту систему".

В своих построениях Толстой отталкивался от результатов опроса Superjob, согласно которым 66 % россиян высказались за отмену ЕГЭ. При этом из опубликованных данных следует, что среди родителей выпускников положительно к такой форме экзаменов относятся только 19 %.

В середине января Толстой рассуждал о необходимости вернуться к "традиционному русскому образованию".

Фото: Telegram-канал Петра Толстого