Александра Шестуна поместили в ШИЗО после нескольких перенесённых операций

Бывшего руководителя подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна вновь поместили в штрафной изолятор, уведомила ЗАКС.Ру его супруга Юлия Шестун. На сей раз перенёсшему несколько операций экс-главе предстоит провести в ШИЗО 13 суток. При этом ему необходима постоперационная реабилитация.

Юлия Шестун рассказала, что её супруга отправили в ШИЗО из-за того, что он присел на кровать в 6:30 утра. При этом сам он данное обвинение отрицает.

Шестун полагает, что причин у подобного отношения к мужу может быть несколько.

"Во-первых, руководство пенитенциарного учреждения явно смущает и даже пугает [пацифистская] позиция политика, о которой он открыто заявляет. Во-вторых, Шестун продолжает писать про пытки. В-третьих, он пишет жалобы на бывшего начальника Тверского СИЗО-1 Дмитрия Лебедева, который сейчас сам находится под арестом в рамках уголовного дела о пытках", - предположила Юлия.

Ранее сообщалось, что родным политика не говорили про его состояние после перенесённой операции. Шестуну должны были удалить грыжу.