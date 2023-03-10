Глава Минстроя рассказал о намерении завершить до конца года работу над инфосистемой по оплате ЖКХ

Министерство строительства и ЖКХ рассчитывает завершить в 2023 году работу над государственной информационной системой (ГИС) для оплаты коммунальных услуг, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.

"Я думаю, в 2023 году мы завершим работу, чтобы через ГИС можно было и проводить все оплаты, и контролировать расходы, в том числе по конкретному дому", — цитирует ТАСС заявление Файзуллина, прозвучавшее в ходе парламентского диалога в Совете Федерации.

Министр сообщил о том, что отрабатывается возможность для плательщика видеть все расходы присутствующих в системе организаций. "В системе находятся все ресурсоснабжающие организации страны, все органы исполнительной власти подключены", — уточнил он.

В начале недели стало известно об инициативе Российского экологического оператора приступить к постепенному отказу от бумажных квитанций за ЖКУ.