В ЗакСе не стали голосовать за инициативу "Яблока" о допуске ее членов в парламентские комитеты

Комитет по законодательству (КПЗ) Заксобрания Петербурга исключил из повестки заседания 10 марта проект постановления "Яблока" об изменении структуры городского парламента. Во время обсуждения документа единороссы намекнули на подлог со стороны "яблочников".

Инициативой предлагается изменить принцип делегирования депутатов в парламентские комитеты: бюджетно-финансовый (БФК) и по законодательству. В настоящее время они комплектуются за счет представителей постоянных комиссий ЗакСа и четырех фракций парламента. При этом депутатских объединений в Заксобрании шесть и "яблочники" второй созыв подряд не представлены ни в БФК, ни в КПЗ. Согласно их проекту, в комитетах обязательно должны присутствовать представители всех фракций.

Председатель КПЗ Всеволод Беликов ("Единая Россия") предложил не обсуждать инициативу из-за процессуальных нарушений. В пакете документов, представленных "Яблоком", было заключение юридического управления ЗакСа. Однако присутствовавший на заседании сотрудник управления заявил, что заключение было дано на другую, старую версию проекта.

Единоросс Денис Четырбок отметил, что в таком случае нет возможности рассмотреть инициативу.

- Мы даже позволить себе не можем мыслить, что это подлог, да? - спросил у него Беликов.

- Я даже не хотел такие слова произносить, - ответил Четырбок.

- Ни в коем случае, да, - согласился председатель комитета.

- Товарищ или господин Вишневский сегодня здесь. Пусть он пояснит, - предложил их однопартиец Константин Чебыкин.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский сообщил, что ему ничего не известно о "коллизии" с заключением. Он сообщил, что "документ с самого начала носил практически такой же вид". После этого "яблочник" высказался о сути предложения его фракции.

- Смысл прост — при формировании комитетов законодательного собрания заложен заведомо дискриминационный принцип, - заявил депутат.

Ситуацию с невозможностью для одной из фракций второй созыв подряд участвовать в работе комитетов он назвал "политически абсолютно возмутительной". Депутат Чебыкин принялся отвечать "яблочнику".

- Суть-то в чем. Вы пришли, пропиарились, и у вас будет новый информационный повод, - сказал Чебыкин.

Начавшийся спор Беликов завершил ударом руки по столу.

- Вы блестящую устроили дискуссию. Настоящая депутатская дискуссия по абсолютно пустому вопросу, - заявил председатель комитета.

За исключение вопроса из повестки проголосовали единогласно. Четырбок предложил доложить о возникшей ситуации на совете фракций. "Это плохие звоночки, на мой взгляд", - сказал он.