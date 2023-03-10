Мизулина заявила о необходимости наказывать уголовно за повторную пропаганду наркотиков

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 10 марта заявила о необходимости ввести уголовную ответственность за пропаганду потребления наркотиков, если это происходит не в первый раз. Попутно она призвала жестко наказывать за привлечение детей к работе закладчиками запрещенных веществ.

"Культура наркопотребления и реклама, пропаганда подобного образа жизни в соцсетях начинает носить вирусный характер. При колоссальных вложениях наркодилеров в отдельных блогеров и раскрутку через соцсети масштаб проблемы даже трудно оценить", — пожаловалась Мизулина в своем Telegram-канале и сообщила о "сотнях тысяч видео" с употребляющими наркотики детьми.

Общественница заявила о необходимости "системных и решительных мер со стороны государства и всего общества" по борьбе с рекламой наркотиков и с ее распространителями, причем как в интернете, так и на улицах. Среди прочего она высказалась в пользу закрепления в законодательстве понятия "рекламы наркотиков".

"За пропаганду употребления наркотиков при повторном ее совершении абсолютно точно должна быть установлена уголовная ответственность", — написала Мизулина и добавила, что, по ее сведениям, МВД "давно добивается принятия такого закона". Также она заявила, что нужно "жестко привлекать к ответственности" тех, кто вовлекает несовершеннолетних в работу закладчиками.

Накануне в петербургском ЗакСе состоялось заседание рабочей группы по поводу законопроекта об уголовной ответственности за "наркограффити". Среди прочего, депутат Алексей Цивилев высказался в пользу установления уголовной ответственности за нанесение рекламы запрещенных веществ на стены.

Фото: Екатерина Мизулина / "ВКонтакте"