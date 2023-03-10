Глава СПЧ увязал выдачу мигрантам социальных пособий со знанием русского языка

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев поделился соображениями по вопросу плохого знания русского языка среди части мигрантов. Заявление прозвучало на совещании по миграции у губернатора Калужской области, известила 10 марта пресс-служба СПЧ.

В ходе встречи прозвучало заявление о том, что многие жены мигрантов якобы "не знают и не желают учить русский язык". Последнее в том числе сказывается на адаптации их детей в российских школах, произнес один их участников совещания.

"Хочешь получать соцпособие — будь добра, учи русский язык! — откликнулся на сообщение Фадеев. — Нас могут обвинить в наступлении на их права. Но это защита прав российских граждан. Это потребность общества".

Также глава СПЧ высказался о необходимости учета "всех детей с миграционной историей".

В конце февраля Фадеев объявил о необходимости введения понятия "русофобии" в законодательство ради последующего уголовного наказания за нее.

Фото: president-sovet.ru