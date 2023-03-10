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Новости 17:39

SHOT: Певицу Земфиру* хотят лишить всего российского имущества

фото ЗакС политика SHOT: Певицу Земфиру* хотят лишить всего российского имущества

Депутаты Госдумы направили в Генпрокуратуру запрос о возможности лишения певицы Земфиры Рамазановой* имеющегося у неё имущества в РФ: не обозначенных поимённо народных избранников возмутила последняя опубликованная исполнительницей композиция, передаёт Telegram-канал SHOT.

По сведениям издания, Земфира* якобы владеет двумя объектами недвижимости в Москве, а также двумя автомобилями иностранных марок. Кроме того, SHOT приписывает певице во владение два дома в Башкирии.

Напомним, что после начала военной спецоперации Земфира* покинула Россию. Последний пацифистский клип исполнительницы посвящён её взглядам на родину.

*Минюст внёс Земфиру Рамазанову в единый реестр иноагентов


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