SHOT: Певицу Земфиру* хотят лишить всего российского имущества

Депутаты Госдумы направили в Генпрокуратуру запрос о возможности лишения певицы Земфиры Рамазановой* имеющегося у неё имущества в РФ: не обозначенных поимённо народных избранников возмутила последняя опубликованная исполнительницей композиция, передаёт Telegram-канал SHOT.

По сведениям издания, Земфира* якобы владеет двумя объектами недвижимости в Москве, а также двумя автомобилями иностранных марок. Кроме того, SHOT приписывает певице во владение два дома в Башкирии.

Напомним, что после начала военной спецоперации Земфира* покинула Россию. Последний пацифистский клип исполнительницы посвящён её взглядам на родину.

*Минюст внёс Земфиру Рамазанову в единый реестр иноагентов