В АТОР предрекли невозможность расширения чартерных авиаперевозок в 2023 году

Снижение субсидирования туроператоров, выполняющих чартерные авиаперевозки, не позволит расширить соответствующую программу в 2023 году, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) 10 марта. Речь идет о выделении правительством 500 миллионов рублей на два года в целях снижения стоимости пакетных туров по стране.

Обещанные кабмином деньги будут разделены поровну, так что в 2023 и 2024 годах отрасль получит по 250 миллионов рублей. Как отметили в АТОР, это соответствует ассигнованиям из бюджета, выделенным в 2021 году, и заметно меньше 1,2 миллиарда рублей, перечисленных в 2022 году.

"250 миллионов рублей в год — это относительно небольшая сумма, которая вряд ли позволит расширять чартерную программу по России. Но хорошо, что в этом вопросе теперь есть определенность", — прокомментировал решение правительства вице-президент АТОР Александр Сирченко.

Эксперты также предположили, что отрасль может фактически не увидеть и обещанных денег, поскольку их могут направить на выплату задолженности туроператорам за выполненные в 2022 году рейсы. Механика распределения средств пока остается неизвестной, поскольку соответствующее решение должно принять Минэкономразвития, уточнили в АТОР.

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