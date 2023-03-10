"Фонтанка": В Петербурге задержан замглавы УМВД по Василеостровскому району

Правоохранители задержали замначальника УМВД по Василеостровскому району Андрея Сердюкова, сообщила 10 марта "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. По информации издания, его подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ).

Задержание и допрос Сердюкова в Следственном комитете состоялись накануне днем, тогда же у него в рабочем кабинете и на даче прошли обыски. По версии следствия, полицейский мог получить взятку от лидера "барного" сопротивления Петербурга, предпринимателя Александра Коновалова. Последний находится под домашним арестом, против него заведены уголовные дела о посредничестве в передаче взяток полиции (ч. 2, 3, 4 ст. 291.1 УК РФ) и о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст.236 УК РФ).

По утверждению издания, после допроса в СК Сердюков был отпущен.