Прокуратура Кировского района потребовала заблокировать сайты коммерческих МРЭО

В Петербурге прокуратура Кировского района обратилась в суд с административными исками о блокировке сайтов коммерческих МРЭО, известила 10 марта пресс-служба ведомства.

Как сообщается, при мониторинге интернета были обнаружены сайты "с информацией об организации посреднических услуг при постановке на учет транспортных средств". Оформление ресурсов копирует вид сайтов госвласти и Госавтоинспекции, что создает предпосылки для противоправного поведения, полагают в прокуратуре.

После этого прокурор района обратился в суд с исками о признании информации на обнаруженных сайтах запрещенной к распространению в России. Сейчас заявления находятся на рассмотрении.

В декабре суд ограничил доступ к ряду сайтов фейковых МРЭО. Произошло это по искам той же прокуратуры Кировского района.