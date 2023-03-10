В Смольном рассчитывают до конца года обновить подсветку Дворцового моста

Реконструкция художественной подсветки Дворцового моста должна быть выполнена до конца 2023 года, сообщила 10 марта пресс-служба губернатора Петербурга. Вопрос о сроках поднимался на совещании с участием вице-губернатора Сергея Дрегваля и заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова.

"В части модернизации и развития световой среды Санкт‑Петербурга обсуждалась реконструкция художественной подсветки Дворцового моста. Работы планируется завершить в текущем году", — известили в Смольном.

Также стороны затронули вопросы, связанные с реализацией проектов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3", а также с развитием газомоторной инфраструктуры и созданием общественно-делового центра "Электростанции №№ 1, 2, 3" на площадках старых электростанций на Обводном канале, набережной Фонтанки и Новгородской улице.

О том, что "Газпром" примет участие в замене подсветки Дворцового моста, стало известно в конце февраля.

Фото: gov.spb.ru