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В Смольном рассчитывают до конца года обновить подсветку Дворцового моста

фото ЗакС политика В Смольном рассчитывают до конца года обновить подсветку Дворцового моста

Реконструкция художественной подсветки Дворцового моста должна быть выполнена до конца  2023 года, сообщила 10 марта пресс-служба губернатора Петербурга. Вопрос о сроках поднимался на совещании с участием вице-губернатора Сергея Дрегваля и заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова.

"В части модернизации и развития световой среды Санкт‑Петербурга обсуждалась реконструкция художественной подсветки Дворцового моста. Работы планируется завершить в текущем году", — известили в Смольном.

Также стороны затронули вопросы, связанные с реализацией проектов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3", а также с развитием газомоторной инфраструктуры и созданием общественно-делового центра "Электростанции №№ 1, 2, 3" на площадках старых электростанций на Обводном канале, набережной Фонтанки и Новгородской улице.

О том, что "Газпром" примет участие в замене подсветки Дворцового моста, стало известно в конце февраля.

Фото: gov.spb.ru


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