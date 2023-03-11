Председатель Верховного суда прокомментировал выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ

Выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека не сказался на работе российских судов, заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев 11 марта.

"Да ничего, как справлялись, так и справляются. У нас самостоятельный суд, независимый", — приводит слова Лебедева ТАСС.

Свою позицию судья подкрепил заявлением о том, что российская сторона не отказывалась от принципов и норм международного права. Главную задачу Верховного суда он увидел в том, чтобы судейский корпус в России был высокопрофессиональным, беспристрастным и честным.

В июне 2022 года президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении Россией решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта. В минувшем феврале глава государства объяснил это тем, что решения суда якобы носили "откровенно политизированный характер".