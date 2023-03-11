За зиму "Лыжные стрелы" перевезли свыше 10 тысяч петербуржцев

Нынешней зимой услугами "Лыжных стрел" воспользовались в общей сложности 10,5 тысяч петербуржцев, проинформировала 11 марта пресс-служба губернатора. В этом сезоне первые специальные электрички для поклонников лыжного спорта запустили в середине декабря.

Начиная с 2022 года "спортивные" электропоезда из Петербурга отправляются по трем направлениям. С Московского вокзала лыжников везут в Шапки, с Финляндского — в Токсово и Орехово. "На всех трех локациях подготовлены лыжные трассы протяженностью 5, 10 и 15 километров, а также пешеходные трассы для скандинавской ходьбы", — отметили Смольном. На всех маршрутах имеется полевая кухня с горячим чаем, также для лыжников доступны интерактивные зоны с развлечениями.

Последние "Лыжные стрелы" в этом сезоне отправятся 19 марта и станут 35-ми по счету за сезон.