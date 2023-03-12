Полиция направила в суд дело экс-главы "Леноблбанка" Попова

Во Всеволожский горсуд направлено уголовное дело экс-главы "Леноблбанка" Александра Попова, обвиняемого в хищении 170 млн рублей из финансовой организации, известили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В материалах дела сообщается, что Попов оформил кредиты двум частным фирмам, предварительно не уведомив их руководство. На счета компаний пришли 170 млн рублей, которые он потом присвоил.

"Они [средства] были переведены на подконтрольные счета злоумышленника, откуда он совершал финансовые операции и другие сделки, в том числе мнимые сделки по переоформлению прав собственности недвижимого имущества, в целях придания законности владению похищенными деньгами и приобретенными на них объектами недвижимости", — отчитались в полицейском главке.

Напомним, Попов был задержан в конце 2021 года. В рамках расследования уголовного дела различного рода оперативные мероприятия проводились как в Москве, так и Северной столице. На тот момент, согласно материалам дела, сообщалось о хищении 210 млн рублей. Кредиты были оформлены на ООО "Конкорд" и ООО "Стройэксперт".

По версии следствия, средства поступили на баланс Попова в период с 2014 по 2015 год — перед отзывом лицензии у "Леноблбанка", который случился как раз в 2015 году.

Впоследствии Попова помещали в СИЗО.