Из-за сообщения о лжеминировании из Эрмитажа эвакуировали почти 4 тысячи человек

В ряд петербургских городских учреждений минувшим днём, 11 марта, поступило сообщение взрывоопасного характера, информирует 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Так, послание о якобы находящемся в стенах здания взрывном устройстве получили в государственном музее Эрмитаж. Из-за этого пришлось эвакуировать 3850 посетителей.

Посетившие учреждение культуры силовики никаких опасных предметов не обнаружили. На данный момент полиция устанавливает причастных к отправлению сообщения о лжеминировании.

Кроме Эрмитажа, подобные письма получили в четырёх городских ТЭЦ. Там аналогично не обнаружили ничего грозящего безопасности граждан.