"Готовы были незамедлительно среагировать": Российские военные прокомментировали полёт B-52 над Балтикой

В случае необходимости Вооружённые силы РФ могли бы дать отпор американскому военному бомбардировщику B-52Н Stratofortress, все службы внимательно следили за его полётом, рассказали "Фонтанке" осведомлённые источники.

"Дежурные силы Балтийского флота были осведомлены о его полёте, следили за самолётом на всем протяжении его полёта около границ Российской Федерации и Калининградской области в частности. В случае чего, готовы были незамедлительно среагировать", – поделился собеседник издания.

Напомним, американский бомбардировщик совершил взлёт с аэродрома в Польше, после чего направился в сторону Балтики: маршрут его следования пролегал в 200 км от Петербурга, неподалёку от границы РФ. Сообщалось, что самолёт способен нести на своём борту в том числе ядерное оружие.