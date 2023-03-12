ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:41

"Готовы были незамедлительно среагировать": Российские военные прокомментировали полёт B-52 над Балтикой

фото ЗакС политика "Готовы были незамедлительно среагировать": Российские военные прокомментировали полёт B-52 над Балтикой

В случае необходимости Вооружённые силы РФ могли бы дать отпор американскому военному бомбардировщику B-52Н Stratofortress, все службы внимательно следили за его полётом, рассказали "Фонтанке" осведомлённые источники.

"Дежурные силы Балтийского флота были осведомлены о его полёте, следили за самолётом на всем протяжении его полёта около границ Российской Федерации и Калининградской области в частности. В случае чего, готовы были незамедлительно среагировать", – поделился собеседник издания.

Напомним, американский бомбардировщик совершил взлёт с аэродрома в Польше, после чего направился в сторону Балтики: маршрут его следования пролегал в 200 км от Петербурга, неподалёку от границы РФ. Сообщалось, что самолёт способен нести на своём борту в том числе ядерное оружие.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама