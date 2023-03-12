Обвиняемый в "фейках" про армию Борис Романов объявился в Германии

Активист из Выборгского района Петербурга Борис Романов, на которого завели уголовное дело по статье о распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК), объявил, что находится в Германии. Он не появлялся в публичном поле после того, как ему изменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий летом прошлого года.

- Всем привет! Теперь я в безопасности. Повел жену и дочку в берлинский зоопарк, - написал Романов в своем Telegram-канале.

Романов сообщил в своих соцсетях, что в конце августа он с супругой и дочерью отправился в столицу Киргизии. Недавно семья Романова получила гуманитарные визы ФРГ. Он собирается найти работу в сфере образования и участвовать в развитии демократического движения в России.

Также в своем обращении Романов высказался в поддержку других фигурантов дел по статье о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК): художницы Александры Скочиленко, менеджера проектов Виктории Петровой, участницы "Мирного сопротивления" Ольги Смирновой, православного блогера Иоанна Курмоярова и других. Им всем грозит до 10 лет лишения свободы.

Константин Леньков