Год судов о "дискредитации" и "фейках" об армии

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За год действия статей о наказании за дискредитацию армии России петербургские суды выписали две сотни штрафов и завели одно уголовное дело. Общая сумма составила более 6 млн рублей. По уголовной статье о "фейках" про Вооруженные Cилы страны в Петербурге завели восемь дел. Подробнее о применении статей – в материале ЗАКС.Ру.

От плаката до разговора

В начале марта 2022 года в России ввели наказание за дискредитацию Вооруженных Cил страны – президент подписал соответствующий закон 5 марта. Появилась как административная статья 20.3.3, так и уголовная 280.3. Применять первую в Петербурге стали практически сразу. Протестующие из-за событий на Украине получили протоколы по ст. 20.3.3 КоАП уже после акции 6 марта 2022 года.

В феврале 2023 года объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что в 2022 году суды рассмотрели дела по ст. 20.3.3 КоАП в отношении 196 лиц. Всего за год действия статьи в суды поступило около 300 протоколов по ней, подсчитал ЗАКС.Ру по открытым данным. Часть из них вернули для устранения недостатков, правоохранители ошибки исправили и снова передали дела в суды.

Прекращено было 30 дел: в них суды не нашли состава преступления или указали на истечение срока давности. Например, летом 2022 года Куйбышевский районный суд прекратил дело в отношении Андрея Водопьянова. В постановлении суда сказано, что мужчина стоял в общественном месте с плакатом. Надпись на бумаге якобы могла дискредитировать армию России, посчитали в полиции. Судья же решил, что Водопьянов просто делился своим мнением о происходящем, а не призывал других граждан воспрепятствовать СВО: на это указывает местоимение "я", сказано в судебном акте.

В Выборгском районном суде решили, что зеленая лента и стикер с пацифистской надписью тоже никак не дискредитируют армию России. А Фрунзенский районный суд согласился с жителем Петербурга, что флажок Украины в автомобиле – это не обязательно дискредитация ВС РФ.

Решения об административном наказании за публичные действия по дискредитации российской армии суды Петербурга за 2022 год и первые месяцы 2023-го приняли 218 раз. Оспорить петербуржцам пока удалось 14 актов.

На сайтах судов не всегда указано, какое именно наказание и за что назначено. Арест по этой статье не предусмотрен. Правда, в марте 2022 года Василеостровский районный суд объединил дела Натальи Вакутиной по статьям 20.3.3 и 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) в одно производство. Суд арестовал Вакутину на 5 суток, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В 17 опубликованных решениях судов по ст. 20.3.3 КоАП сумма штрафов не указана. ЗАКС.Ру обнаружил информацию о размере неоспоренных наказаний по 134 делам. Средняя сумма штрафов – 30 тысяч рублей. Всего же в казну отправилось более 4 млн рублей только по делам, где информация о решении суда опубликована. По данным же объединенной пресс-службы судов, сумма всех штрафов по ст. 20.3.3 за 2022 год составила 6,6 млн рублей.

Самый большой штраф в 100 тысяч рублей получил преподаватель филиала Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова за спор со своим коллегами.

"<...> в ходе обсуждения с преподавателем кафедры русского языка информационных материалов, предназначенных для информирования личного состава Центра, назвал указанные материалы сказками, пояснив, что официальным сведениям он не верит <...>", - указывается в решении суда.

Там же сообщается, что преподаватель якобы предложил своим коллегам не проводить информирование по выданным материалам. Оштрафованный на заседании утверждал, что только высказал свое мнение, а суд решил, что это была дискредитация Вооруженных Сил России.

Основная часть штрафов по административной статье о дискредитации армии назначена за пацифистские плакаты – 66 случаев. Еще одна распространенная причина для наказания по статье 20.3.3 – записи в интернете. Это были не только посты на личных страницах в социальных сетях, но и комментарии под публикациями в Telegram, и размещение видеозаписей. Всего по таким основаниям оштрафовали 21 раз.

Суды наказали петербуржцев за пацифистские надписи и символы на одежде и рюкзаке с пакетом, за нанесение надписей на билборды с изображением участников СВО и мусорные контейнеры, за листы с надписями на автомобилях и другое. Один штраф петербуржец получил за то, что снимал на видео пикет другого горожанина. Суд решил, что видеозапись готовилась для размещения в интернете, и назначил наказание в 30 тысяч рублей.

Шаг до уголовки

По уголовной статье о дискредитации армии России (ст. 280.3 УК РФ) в Петербурге завели только одно дело. О нем стало известно в конце февраля 2023 года. В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что под стражу взят Владимир Миронов, которому вменяется нарушение по ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 280.3 УК РФ.

Первая указанная статья – хулиганство. В пресс-службе уточнили, что Миронов написал на фасаде военкомата Выборгского района слова с критикой спецоперации, а потом повредил стекла в окнах здания. Статья 280.3 УК применяется, когда человек за год уже имеет привод по административной статье 20.3.3 о дискредитации армии. На Миронова действительно составили такой протокол и оштрафовали по нему в декабре 2022 года, но сейчас наказание оспаривается в Санкт-Петербургском городском суде.

Больше дел в Петербурге по статье 207.3 УК РФ – публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. О первом деле по этой статье стало известно в апреле 2022 года: его завели на художницу Александру Скочиленко за то, что она поменяла ценники в магазине на листы с информацией об СВО, которая не соответствовала официальным заявлениям Минобороны.

С тех пор девушка находится в СИЗО, несмотря на тяжелые заболевания. Свою вину Скочиленко не признает, а прокурор называет доказательствами по делу протоколы осмотра одежды художницы, внутреннюю документацию магазина и другое.

Помимо Скочиленко в Петербурге есть еще семь дел по уголовной статье о "фейках" про армию. К ответственности хотят привлечь активистку Ольгу Смирнову, которую обвиняют в публикации нескольких постов в социальной сети "ВКонтакте" о специальной военной операции, якобы не соответствующих действительности. Она также находится в СИЗО, а ее дело возвращали прокурору из-за процессуальных нарушений. На недавнем заседании суда от процесса отстранили юриста Динара Идрисова якобы из-за конфликта интересов.

Неизвестно местоположение одного из обвиняемых по статье 207.3 УК РФ – активиста Бориса Романова. Сначала суд решил отправить его в СИЗО, но затем изменил меру на запрет определенных действий. После этого Романов на заседания не приходил, и его объявили в розыск. Судить Романова решили за слова о специальной военной операции, которые он сказал во время заседания муниципального совета МО "Светлановское".

Остальные фигуранты дел о "фейках" про армию находятся в СИЗО. Среди них попавшие в поле зрения правоохранителей за пост "ВКонтакте" менеджер проектов Виктория Петрова, за 63 публикации в интернете – православный блогер Иоанн Курмояров, за сообщения в чате – кладоискателей копатель Олег Белоусов, за публикации "ВКонтакте" – документалист Всеволод Королев, за записи в социальных сетях – политолог Евгений Бестужев.

Сейчас в Государственной думе рассматривают документ об изменении статей о "дискредитации" и "фейках" про армию: негативно высказываться нельзя будет и о добровольцах, участвующих в СВО. Парламентарии намерены увеличить размер наказания по уголовным статьям 207.3 и 280.3. Сейчас максимальный срок лишения свободы – три года, а его хотят повысить до пяти лет.

Документы уже прошли два чтения. Третье назначено на 14 марта.

София Саттарова