Товары IKEA будут ввозить в Россию по параллельному импорту

Министерство промышленности и торговли РФ включило новые позиции в перечь разрешённых ко ввозу через параллельный импорт, информируют 13 марта "Известия". В обновлённый список вошла продукция IKEA, Logitech, Nintendo, американских производителей игрушек Hasbro и Mattel, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Kerastase, бытовая техника Zanussi, Wahl, моторные масоа Shell Helix, Rimula, запчасти для сельскохоз- и судовой техники Caterpillar, Bauer Kompressoren.

Отдельно в Минпромторге указали, что обозначенные выше позиции предполагают "точечный" ввоз. В дальнейшем перечень будет расширяться.

"Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей промышленных предприятий и конечных потребителей", — сообщают "Известия".

Собеседники газеты уточнили, что продукция IKEA, игрушки и техника должны появиться в российских магазинах к лету, а одежда и парфюмерия - в середине лета.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге хотят открыть белорусский "аналог IKEA".