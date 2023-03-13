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Новости 11:35

В Новгородской области задержали мужчину, склонявшего мобилизованных к содействию Украине

фото ЗакС политика В Новгородской области задержали мужчину, склонявшего мобилизованных к содействию Украине

Работники управления ФСБ по Новгородской области задержали россиянина, заподозренного в работе на вооружённые силы Украины, информирует ТАСС. Утверждается, что он мог пытаться убеждать мобилизованных к передаче данных о месте расположения российских военных, добровольной сдаче в плен, а также местах расположения боевой техники.

Таким образом, ФСБ квалифицировала его действия как государственную измену и возбудила уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").

Задержанный в беседе с силовиками подтвердил, что призывал мобилизованных сдаваться в плен, так как якобы ВСУ предлагали деньги за указание дислокации российской техники.

Как итог, мужчину арестовали на два месяца.

Напомним также, ранее в понедельник, 13 марта, стало известно о задержании активистки хабаровского движения "Я/Мы Фургал", которую заподозрили в финансировании ВСУ.


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