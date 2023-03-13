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Новости 10:19

ФСБ задержала активистку движения "Я/Мы Фургал" за финансирование ВСУ

фото ЗакС политика ФСБ задержала активистку движения "Я/Мы Фургал" за финансирование ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жительницу Хабаровска, заподозренную в государственной измене, информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Поводом для внимания правоохранителей послужило то обстоятельство, что девушка якобы финансировала вооружённые силы Украины (ВСУ).

На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин в камуфляжной форме хватают девушку на улице и под её плач ведут в служебный автомобиль. Впоследствии её на самолёте доставили в Москву.

Отдельно указывается, что она является активисткой движения "Я/Мы Фургал", организованного в честь бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.


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