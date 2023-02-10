Сергей Фургал получил 22 года колонии строгого режима

Суд в Подмосковье приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима, передает ТАСС. Прокуратура добивалась назначения ему 23-летнего срока. Члена ЛДПР признали виновным в организации заказных убийств конкурентов по бизнесу в середине 2000-х годов и осудили по п. "а","б","ж","з" ч. 2 ст. 105 УК.

Ранее коллегия присяжных заседателей согласилась со всеми пунктами обвинения.

Трое других фигурантов дела получили реальные сроки в диапазоне от 9,5 до 21 года колонии.

Защита бывшего хабаровского губернатора намерена обжаловать приговор и добиваться его полного оправдания.

Фургала задержали по пути на работу утром 20 июля 2020 года и этапировали в Москву, к возмущению хабаровчан. Жители края стали регулярно выходить на многотысячные акции протеста, требуя справедливого суда в своем городе и заявляя о политическом характере дела. С наступлением холодов митинги прекратились. С лета 2020 года и по сегодняшний день регионом руководит однопартиец Фургала Михаил Дегтярев.