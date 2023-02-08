Для Фургала запросили 23 года колонии

Государственное обвинение затребовало у суда 23 года заключения в колонии строгого режима для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного летом 2020 года по делу о заказных убийствах (п. "а","б","ж","з" ч. 2 ст. 105 УК). Об этом пишет "Интерфакс".

Для троих других фигурантов дела запросили сроки в диапазоне от 10 до 22 лет лишения свободы.

На прошлой неделе суд присяжных признал Фургала виновным. Речь идет о криминальных эпизодах середины 2000-х годов: бывшего чиновника обвиняют в убийствах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского. Примечательно, что до своего избрания губернатором член ЛДПР был депутатом Госдумы трех созывов.

Вскоре после задержания и этапирования Фургала в Москву жители Хабаровска стали собираться на регулярные протесты, продлившиеся несколько месяцев. Их недовольство, в частности, вызвало и то, что президент назначил во главе региона вместо арестанта другого представителя ЛДПР Михаила Дегтярева.