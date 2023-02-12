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Новости 14:09

"Фургала — в президенты!": Хабаровчане вышли на митинг в день рождения осуждённого экс-губернатора

фото ЗакС политика "Фургала — в президенты!": Хабаровчане вышли на митинг в день рождения осуждённого экс-губернатора

Порядка 70 жителей Хабаровска вышли на воскресный митинг в поддержку осуждённого экс-губернатора края Сергея Фургала, передаёт издание "7х7" в своём Telegram-канале.

Собравшиеся держали в руках флаги и постеры и скандировали такие лозунги, как: "Я, мы, он, она — за Фургала вся страна!", "Свободу Фургалу!" и "Фургала — в президенты!".

Аналогичные акции состоялись также в Комсомольске-на-Амуре и Новосибирске.

Внимание представителей правопорядка мероприятия не привлекли.

10 февраля Люберецкий городской суд Подмосковья огласил приговор Сергею Фургалу по делу об организации заказных убийств (п. "а","б","ж","з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), назначив ему 22 года колонии строгого режима.

Фото: Стоп-кадр из трансляции акции в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске


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