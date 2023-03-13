ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:52

Ярославец получил 8 лет колонии за попытку поджога военкомата

фото ЗакС политика Ярославец получил 8 лет колонии за попытку поджога военкомата

Суд в Ярославской области приговорил местного жителя к 8 годам колонии за попытку поджога военкомата, сообщает в понедельник, 13 марта, ТАСС, опираясь на полученную в ФСБ информацию.

Ярославца Дениса Попова признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК) и покушении на террористический акт (ст. 205.5 УК.

Попова задержали в июле 2022 года во время, как полагает следствие, попытки поджога военкомата "по заданию украинских неонацистов".

Ранее, напомним, учащегося петербургской гимназии №166, задержанного за попытку поджечь военкомат в Кировске, по ходатайству СК заключили под стражу.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама