Ярославец получил 8 лет колонии за попытку поджога военкомата

Суд в Ярославской области приговорил местного жителя к 8 годам колонии за попытку поджога военкомата, сообщает в понедельник, 13 марта, ТАСС, опираясь на полученную в ФСБ информацию.

Ярославца Дениса Попова признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК) и покушении на террористический акт (ст. 205.5 УК.

Попова задержали в июле 2022 года во время, как полагает следствие, попытки поджога военкомата "по заданию украинских неонацистов".

Ранее, напомним, учащегося петербургской гимназии №166, задержанного за попытку поджечь военкомат в Кировске, по ходатайству СК заключили под стражу.