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Новости 13:26

В ЗакСе поддержали проект постановление о присвоении звания "Почетный житель Санкт-Петербурга" в 2023 году

фото ЗакС политика В ЗакСе поддержали проект постановление о присвоении звания "Почетный житель Санкт-Петербурга" в 2023 году

Члены комиссии по образованию, культуре и науке при Законодательном собрании Петербурга 13 марта поддержали проект постановления о присвоении звания "Почетный житель Санкт-Петербурга" в 2023 году, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

- Очень рады, что наконец внесена фамилия Эдиты Станиславовны Пьехи, - сказала вице-спикер Марина Шишкина во время обсуждения. 

- Ну она каждый год у нас участвует, - отметила председатель комиссии Любовь Егорова

- Внесена вновь, - заключила Шишкина. 

Напомним, имена претендентов на звание "почетный гражданин Санкт-Петербурга" стали известны в начале марта. Их сообщил председатель парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале. В этот раз на почетное звание претендуют Эдита Пьеха, блокадница Надежда Строгонова, заслуженный инженер России Юрий Кормилицын, блокадник и педагог Валерия Селиванова, а также доктор геолого-минералогических наук Михаил Спиридонов. Кандидатура Пьехи вносилась на рассмотрение более 10 раз

Константин Леньков


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