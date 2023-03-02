Пьеху вновь выдвинули в почетные граждане Петербурга

На звание почетных граждан в Петербурге выдвинули пять кандидатур. Их имена 2 марта опубликовал в своем Telegram-канале председатель Заксобрания Александр Бельский.

В очередной раз к почетному званию представили певицу, народную артистку СССР Эдиту Пьеху. За 18 лет она претендовала на звание почетной петербурженки более 10 раз, в последний раз — в 2020 году. Однако постоянно городской парламент отдавал предпочтение другим горожанам. После того как руководство городским парламентом в 2021 году перешло к Бельскому, он заявил, что считает Пьеху очень достойным кандидатом.

На должность почетного гражданина выдвинули заслуженного педагога, блокадницу Надежду Строгонову. Она была главным инициатором открытия в Петербурге памятника блокадному учителю, а в апреле 2022 года выступала в ЗакСе после отчета Александра Беглова. Строгонова пожелала, чтобы действующий губернатор еще долгое время стоял у руля города. В течение 2022 года ее удостоили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Награды вручил лично Беглов.

Третий претендент — заслуженный инженер России, конструктор дизель-электрических подводных лодок Юрий Кормилицын. В настоящее время он работает заместителем генерального директора и начальником конструкторского бюро компании "Барс", поставляющей технику для ВМФ, РВСН и Роскосмоса.

В почетные горожане выдвинули блокадника и педагога Валерия Селиванова. Он известен как автор игры "Зарница" и мемориального комплекса "Цветок жизни".

Наконец, пятый кандидат — доктор геолого-минералогических наук Михаил Спиридонов, один из создателей ленинградской школы морской геологии и автор сотен научных работ.

Напомним, почетных граждан в Петербурге выбирают депутаты ЗакСа. С этого года они будут делать это по новым правилам. Если раньше за один год звание могли получить не больше двух человек, то теперь сколько угодно. При этом за созыв ЗакС не может выбрать больше 10 почетных граждан.