Очередная попытка Эдиты Пьехи

Петербургский парламент этой весной собирается выбрать почетных граждан города. Этого не происходило уже два года, с тех пор как почетными петербуржцами признали патриарха Кирилла и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Среди претендентов в 2020 году вновь оказалась Эдита Пьеха. Получить это звание знаменитой певице не удавалось более 15 лет.

фото: gov.spb.ru

Комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Петербурга одобрила проект решения о проведении выборов почетных жителей города в 2020 году. Их избирают депутаты ЗакСа тайным голосованием. В городском парламенте полагают, что ситуация с коронавирусом не станет преградой. Мариинский дворец прекращать работу не намерен.

- Заксобрание все равно должно работать с точки зрения корректировки бюджета, - объяснил член комиссии Максим Резник. - Мы же не только ради них (претендентов на звание почетных граждан - прим. ЗАКС.Ру) собираемся. Нельзя утверждать, что Законодательное собрание придумало себе дело и вот оно собирается, вместо с того, чтобы сидеть на карантине. Законодательное собрание - орган власти, и оно должно работать.

Звание почетного гражданина вручается одному или двум петербуржцам накануне 27 мая, Дня города. Представлять к номинации могут губернатор, председатель Заксобрания, другие почетные жители или общественные организации. В 2020 году кандидатов выдвигали только общественники.

Первого претендента выдвинул Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, возглавляемый Анатолием Турчаком, главой холдинга "Ленинец". Он приходится отцом секретарю генерального совета "Единой России" Андрею Турчаку. Совет предложил сделать почетным петербуржцем своего члена: бессменного начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Владимира Гарюгина. Он руководит петербургской подземкой более 30 лет, и не всегда это руководство было спокойным. В январе 2015 года в отношении Гарюгина завели уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2. ст. 201 УК). Вопросы у следователей были в связи с обстоятельствами строительства вестибюля станции метро "Адмиралтейская". Через полтора года дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. В начале марта 2018 года ему предъявили новое обвинение, уже по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Через год с небольшим, в июле 2019-го уголовное преследование снова прекратили, а за Гарюгиным признали право на реабилитацию.

Общественное движение "Матери России", которым руководит харизматичная экс-сенатор Совета Федерации Валентина Петренко, в почетные горожане выдвинуло поэта-песенника Илью Резника. Коренной петербуржец Резник за годы творческой деятельности успел написать не только тексты таких шлягеров как "Вернисаж", "Я тучи разведу руками" и "Стюардесса по имени Жанна", но и гимн движения "Матери России".

Еще одного претендента представила общественная организация "Врачи Санкт-Петербурга". Она предложила наделить почетным званием директора учреждения "Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В. Л. Алмазова" Евгения Шляхто. Попечительский совет центра возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Академик РАН Шляхто в 2012 году работал в предвыборном штабе Владимира Путина в Петербурге. После этого в 2013 и 2016 годах его кандидатуру представляли в почетные граждане, но безуспешно.

Кандидатуру народной артистки СССР Эдиты Пьехи вносят в Законодательное собрание уже семнадцатый год. Каждый раз депутаты находят либо более достойного, по их мнению, претендента, либо не выбирают почетных жителей вовсе.

Нынешний, шестой созыв городского парламента голосовал за новых почетных петербуржцев только один раз, в 2017 году. Выбрали спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и главу Русской православной церкви патриарха Кирилла (Гундяева). Решение это разделяли не все депутаты. Так, лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева удивилась тому, что кандидатуру патриарха предложил Совет ректоров петербургских вузов, а городское отделение "Справедливой России" предлагало Матвиенко и Гундяеву отказаться от борьбы за высокое звание.

"Единая Россия", разумеется, поддержала обе кандидатуры. Председатель городского парламента и главной единоросс Петербурга Вячеслав Макаров известен и своим отношением к православным иерархам и преклонением перед спикером СовФеда, которую называл "великой" и "ангелом хранителем" авторитета ЗакСа.

В 2018 и 2019 годах депутаты решили почетных граждан не выбирать. Оба года среди претендентов был кинорежиссер Александр Сокуров, а во второй раз еще и Пьеха. На заседании комиссии по образованию, культуре и науке 2 апреля 2019 года их кандидатуры поддержал только Резник. Депутаты-единороссы сослались на формальные поводы. Так, в заключении по кандидатуре народной артистки СССР говорилось, что юридическое управления ЗакСа не обладает информацией, есть ли у представившего певицу Союза концертных деятелей отделение в Петербурге.

На следующий год, помимо Союза концертных деятелей, кандидатуру артистки на всякий случай внес еще "Всемирный клуб петербуржцев". Депутаты проголосовали "за", отдельно никого из кандидатов не обсуждая.

После одобрения профильной комиссии, вопрос о проведении голосовании по претендентам в почетные граждане должны рассмотреть все депутаты Законодательного собрания. Будет ли оно проводиться вообще и кто в итоге победит, как обычно, решит фракция "Единая Россия", у которой в парламенте подавляющее большинство.

Депутат Александр Ваймер в беседе с ЗАКС.Ру сообщил, что единороссы планируют обсудить между собой кандидатуры во вторник, 31 марта. По его мнению, высокого звания достойны все четверо. Более подробно комментировать свое личное отношение к кандидатам парламентарий не стал и предложил немного подождать. В любом случае, Ваймер уверен, что депутаты сделали правильно, когда, несмотря на угрозу новых ограничений в связи с распространением коронавируса, поддержали идею выбирать почетных петербуржцев.

- Коронавирусы и великие люди..., господи, при чем тут это? Была война, однако же Бах играл. Было все в этой жизни, но нужно смотреть вперед. Пускай выборы пройдут позже на три дня, на неделю, на две. Ну и что? - отметил единоросс.

Сергей Еремеев

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